Inseguimento in tangenziale a Milano: i Carabinieri fermano un automobilista con oltre 14 chili di droga

Milano – Guida in modo irregolare e pericoloso in tangenziale e tenta la fuga davanti ai Carabinieri. Nell’auto, una volta fermata, i militari trovano quasi 15 chili di droga. L’episodio risale alla sera di Sabato 7 Marzo, attorno alle 22. Il Nucleo Radiomobile di Corsico decide di intimare l’alt a un automobilista lungo la Tangenziale Ovest di Milano. Davanti alle sirene accese, il conducente dell’auto accelera per cercare di seminare la pattuglia. Inizia un breve inseguimento, che si conclude nei pressi dello svincolo di Assago. I militari fermano l’uomo, un marocchino di 35 anni, e controllano la macchina, una Lancia Y presa a noleggio. All’interno del veicolo i carabinieri trovano 14 chili e mezzo di hashish, già suddivisi in panetti. Per il trentacinquenne scatta l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trasportato in carcere a San Vittore.