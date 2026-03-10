Tenta di rapinare una donna in un bar: arrestato dai Carabinieri

Sale (Al) – I Carabinieri della Stazione di Sale e del Radiomobile di Tortona hanno arrestato il responsabile di una tentata rapina aggravata ai danni di una donna, avvenuta all’interno di un bar del centro del paese. L’uomo ha tentato di strappare con la forza la borsa a una cliente presente nel locale. Di fronte alla resistenza della vittima, l’aggressore ha reagito con violenza. Colpendola ripetutamente con calci e pugni nel tentativo di impossessarsi dell’oggetto. Non riuscendo nel suo intento, il responsabile si è dato alla fuga, cercando di far perdere le proprie tracce. L’allarme è stato lanciato tramite una chiamata al 112, permettendo ai militari di intervenire rapidamente sul posto. Grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza e alle informazioni fornite dalla vittima, i Carabinieri sono riusciti a identificare il sospettato. Le pattuglie hanno avviato ricerche serrate sul territorio . Che si sono concluse poco dopo quando l’uomo è stato rintracciato all’interno di un casolare abbandonato, dove stava tentando di nascondersi. Bloccato dai militari, è stato arrestato e condotto davanti all’Autorità Giudiziaria. Durante l’udienza, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità. Il giudice ha disposto la convalida della misura cautelare per il reato di tentata rapina aggravata.