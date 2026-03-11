Al via la firma degli accordi di programma dei Fondi di Sviluppo e Coesione

Torino – Dopo l’approvazione della Giunta regionale i 24 accordi di programma, uno per ogni Area Territoriale Omogenea (ATO), che consentiranno la piena attuazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione sono pronti per essere sottoscritti con gli 805 Comuni beneficiari, che riceveranno complessivamente 105 milioni di euro.
Si comincerà domani, mercoledì 11 marzo, a Ceva per le aree Terre di Langa, Valle Stura, Monregalese, Valle Tanaro e Cebano e Cherasco (Cuneo) per le aree Roero, Pianura cuneese, Terre del Monviso, alla presenza del presidente della Regione Alberto Cirio e dell’assessore ai Fondi di Sviluppo e Coesione Gian Luca Vignale, per poi proseguire con il seguente calendario:
- venerdì 13 marzo a Piscina (TO) per le aree Pianura torinese, Valli Chisone e Germanasca, Valle di Susa;
- mercoledì 18 marzo a Verbania per le aree Laghi e Ossola e ad Albano Vercellese per le aree Borghi delle Vie d’Acqua e Novarese;
- mercoledì 1° aprile a Biella per le aree Biellese e Baraggia e a Montalenghe (TO) per l’area Orco e Soana e l’area Canavese;
- mercoledì 8 aprile a Casale Monferrato (AL) per le aree Monferrato Heritage, Monferrato Casalese Terre di Po e Bacino del Tanaro.
I Fondi di Sviluppo e Coesione in pillole
Con 105 milioni (100 per i Comuni e 5 milioni come premialità per le strategie di area) sono stati finanziati in totale 841 progetti, di cui 53 con valenza sovra-comunale.
La suddivisione per argomenti comprende 603 progetti riguardanti la riqualificazione urbana (infrastrutture a supporto del turismo, ristrutturazione/creazione di edifici o spazi pubblici, manutenzione straordinaria di strade e piazze, creazione/riqualificazione di aree attrezzate), 60 i trasporti e la mobilità, 36 l’energia, 51 la cultura, 36 l’ambiente e le risorse naturali, 16 l’istruzione e la formazione, 36 welfare e salute, 3 la digitalizzazione e la competitività.
Le risorse sono state così ripartite:
- Alta Valle Tanaro e Cebano 2.386.000 euro,
- Alto Monferrato 5.700.000,
- Appennino Alessandrino 3.105.000,
- Bacino del Tanaro 4.765.000,
- Baraggia 2.940.000,
- Biellese 5.973.000,
- Borghi delle Vie d’Acqua 7.136.000
- Canavese 8.887.000,
- Laghi 6.206.000,
- Monferrato, Casalese e Terre di Po 7.723.000,
- Monferrato Heritage Unesco 4.547.000,
- Monregalese 4.248.000,
- Novarese 4.977.000,
- Orco e Soana 4.099.000,
- Ossola 2.867.000,
- Pianura cuneese 3.698.000,
- Pianura torinese 3.991.000,
- Roero 2.822.000,
- Terre di Langa 2.783.000,
- Terre del Monviso 2.923.000,
- Terre di Langa e Monferrato 5.272.000,
- Val di Susa 2.650.000,
- Valle Stura 2.919.000,
- Valli Chisone e Germanasca 2.237.000 euro.