Calcio Coppa Italia Eccellenza – l’Alessandria batte la Juventina e vola alle semifinali

Alessandria ( Alessandria – Juventina Sant’Andrea 2-1) – Passa il turno l’Alessandria Calcio che batte per 2-1 la Juventina Sant’Andrea e si aggiudica un posto tra le migliori quattro formazioni d’Italia di Eccellenza. Una partita subito in salita per i Grigi che passano in svantaggio al 32′: rete di Pagliaro che, con una conclusione potente dal entro l’area, batte Menino e riaccende le speranze della formazione friulana. La reazione dell’Alessandria è immediata e al 39′ arriva il pareggio: lancio di Picone per Piana che trova il diagonale destro vincente. Prima del riposo ci prova Picone da fuori, pallone che scheggia la traversa e finisce fuori. Nella ripresa al 15′ l’Alessandria trova il gol che di fatto chiude la pratica: angolo di Picone e colpo di testa vincente di Cirio. La Juventina prova a reagire ma di fatto i Grigi non rischiano nulla, nel finale è attento Menino su Hoti. Finisce 2-1. Quindi, l’Alessandria, forte del successo del match d’andata, stacca il pass per le semifinali dove affronterà il Montecchio.

Alessandria – Juventina Sant’Andrea

Gol: pt 32′ Pagliaro, 38′ Piana; st 59′ Cirio

Alessandria: 1 Menino, 4 Morganti (69′ Vanegas), 6 Cesaretti, 7 Picone, 8 Nicco (79′ Grandoni), 11 Piana (85′ Laureana), 18 Pellegrini (71’Ventre), 21 Cargiolli, 24 Cirio, 27 Camara (63′ Tos), 29 Nani. In panchina: 22 Colla, 2 Cociobanu, 9 Diop, 28 Merlo. All. Merlo

Juventina Sant’Andrea: 1 De Mattia, 2 Russian (64′ Liut), 3 Cocetta, 4 Grion, 5 Tuccia, 6 Piscopo, 7 Zucchiatti (77′ Bric), 8 Samotti, 9 Breganti, 10 Hoti, 11 Pagliaro. In panchina: 12 Caruso, 13 Petejan, 14 Sambo, 17 Lidan, 18 Pillon, 19 Del Mestre, 20 Ranocchi. All. Visintin

Arbitro: Lena di Treviso