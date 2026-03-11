Guerriglia urbana per le vie di Cornigliano con bastoni e bottiglie

Genova – C’è esasperazione tra i residenti per quanto avvenuto nella serata di lunedì 9 marzo 2026 in via Cornigliano e dintorni. Alcuni giovani si sono affrontati, armati di bastoni e bottiglie di vetro. Dopo la segnalazione al 112, sul posto sono intervenute diverse volanti della polizia, che però non hanno trovato nessuno. In corso l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza per tentare di fare luce sull’accaduto e dare un nome alle persone coinvolte. Un giovane è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi, dove sono arrivati i carabinieri per interrogarlo.