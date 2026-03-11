Incidente nella notte a Milano: gravissimo un motociclista di 25 anni

Milano – Un motociclista di circa 25 anni è stato trasportato in codice rosso al Policlinico dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente all’incrocio tra via Giovanni Bensi e via Bisceglie (zona Lorenteggio a Milano) nella notte tra martedì e mercoledì 11 marzo. La dinamica del sinistro non è chiara e sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia locale. Per il momento non è chiaro se siano coinvolti altri mezzi o se il conducente (trovato senza documenti) abbia perso il controllo dello scooter. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica che hanno stabilizzato il giovane e lo hanno accompagnato con la massima urgenza (era privo di sensi) al pronto soccorso del Policlinico. Le sue condizioni sono particolarmente delicate. Per il momento non è chiaro cosa abbia innescato la caduta. L’uomo, infatti, è stato trovato a terra da un automobilista di passaggio che ha chiamato il 112. Per i rilievi che determineranno l’esatta dinamica sono intervenuti gli agenti della polizia locale.