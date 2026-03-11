Lancio di sassi sull’Autostrada A4: colpiti diversi mezzi che viaggiavano in direzione Milano

Novara – Alcuni mezzi che viaggiavano lungo l’autostrada A4 sono stati colpiti dal lancio di alcuni sassi. È successo nella giornata di martedì 10 marzo all’altezza del chilometro 85, nei pressi di Novara Est. Secondo le prime ricostruzioni, il raid ha causato danni significativi a due autoarticolati: un tir ha riportato lo sfondamento del parabrezza, mentre un secondo mezzo pesante ha subito gravi danni al vano motore. Nessuna persona è rimasta ferita, fortunatamente.Sul caso sono in corso indagini da parte degli agenti della polizia stradale. Stando a quanto finora accertato, i sassi non sarebbero stati scagliati dall’alto di un cavalcavia, bensì lateralmente, da una zona esterna alla carreggiata. Non si esclude che il lancio possa aver colpito altri veicoli in transito senza che i guidatori abbiano inizialmente avvertito l’impatto. Gli agenti sono riusciti a recuperare e sequestrare una delle grosse pietre utilizzate.Sono attualmente in corso le indagini per identificare i responsabili. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere a circuito chiuso della rete autostradale alla ricerca di movimenti sospetti nell’area.