Muratore cade dal ponteggio, è grave all’ospedale

Alessandria – Ieri pomeriggio verso le cinque e mezza, per cause in corso di accertamento, un muratore è caduto dal ponteggio nella chiesa di San Lorenzo mentre stava effettuando lavori di manutenzione da un’altezza di circa tre metri. Pronto l’intervento del 118 che, date le gravi condizioni dell’operaio, l’ha trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale. Sul posto anche i Carabinieri e i tecnici dello Spresal che hanno raccolto gli elementi per ricostruire l’esatta dinamica del grave incidente.