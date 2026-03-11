Principio d’incendio sul tram 27 a Milano

Milano – Un principio d’incendio s’è generato stamane intorno alle 9 su un tram della linea 27 in Via Marco Bruto verso l’aeroporto di Linate a causa del crollo d’un cavo della rete aerea che ha provocato un contatto e quindi una fiammata, oltre al comprensibile spavento dei passeggeri che risultano illesi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento il principio di incendio.

Dopo due deragliamenti con un morto e feriti, e ora con un incendio, a Milano è meglio non prendere il tram ma andare a piedi, a patto che non trovi per strada qualche maranza col coltello.

Foto Ansa