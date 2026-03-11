Sei cagnolini e la madre rinchiusi in uno stabile abbandonato, salvati dalla Polizia

Torino – Sei cuccioli di Malinois e la loro madre sono stati trovati rinchiusi in uno stabile abbandonato nel quartiere Madonna di Campagna, a Torino. A scoprirli sono stati gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti dopo la segnalazione di alcuni residenti al numero unico di emergenza 112, insospettiti dal trasporto di cuccioli di razza all’interno dell’edificio, probabilmente per poi essere venduti, da parte di due uomini. I poliziotti delle volanti del commissariato San Donato e dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno effettuato un controllo nello stabile di quattro piani, in condizioni di totale abbandono. Al secondo piano, tra ambienti invasi da sporcizia ed escrementi, hanno trovato i sei cuccioli addormentati in due stanze e la madre chiusa in un’altra camera, separata dai piccoli e senza possibilità di uscire. All’interno dell’edificio è stato identificato un uomo marocchino di 30 anni che ha rivendicato la proprietà dei cani. Un suo connazionale è risultato estraneo ai fatti. Entrambi sono risultati irregolari sul territorio nazionale e destinatari di un ordine del questore di lasciare l’Italia. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale e, con la collaborazione del personale dell’Enpa, è stato accertato che la femmina di Malinois era dotata di microchip e intestata a una persona residente in un’altra provincia. I due uomini sono stati denunciati per violazione della normativa sull’immigrazione; il trentenne dovrà rispondere anche delle condizioni in cui erano tenuti gli animali e di ricettazione.

Foto Ansa