Ex Ilva: arrivata un’offerta d’acquisto anche dal gruppo indiano Jindal

Roma – La notizia arriva direttamente dal ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso con un annuncio durante l’informativa al Senato. I commissari straordinari valuteranno subito la proposta di acquisto dell’Ex Ilva da parte del gruppo indiano Jindal e la compareranno con quella del gruppo Flacks. Il gruppo indiano Jindal ha manifestato interesse per l’ex Ilva, garantendo la decarbonizzazione del complesso. Il governo intende usare il Golden Power per tutelare l’interesse nazionale e la decarbonizzazione del processo industriale. Tutto è accaduto in rapida successione ieri sera (martedì 11 marzo, ndr) il gruppo indiano Jindal ha presentato una manifestazione d’interesse per l’intero complesso siderurgico, garantendo il processo di piena decarbonizzazione». Lo ha annunciato il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, durante un’informativa al Senato dopo essere stato informato dai commissari straordinari del Ministero sulla trattativa dell’Ex Ilva. Il ritorno dell’interesse di Jindal per l’Ilva era stato annunciato all’inizio di marzo dopo un incontro in India tra i vertici del colosso siderurgico e il ministro Urso e di una lettera di disponibilità a rientrare nella partita. Parallelamente alla trattativa di vendita il governo sta concentrando i propri sforzi sulla sicurezza dei lavoratorisulla tutela dell’ambiente e sulla piena funzionalità degli impianti.