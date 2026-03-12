Odontotecnico e dentista denunciati per esercizio abusivo in concorso della professione

Casale Monferrato (AL) – I Carabinieri di Casale insieme ai Nas di Alessandria hanno denunciato un odontotecnico di 58 anni per esercizio abusivo della professione di dentista. Denunciata anche la dentista di 68 anni titolare dello studio. L’odontotecnico è stato colto in flagrante mentre estrava un dente a un ignaro paziente. Secondo le indagini a rendere possibile l’attività abusiva sarebbe stata la collaborazione dell’anziana cui viene contestato il concorso nell’esercizio abusivo della professione. La dottoressa avrebbe poi firmato le ricette mediche. Al termine degli accertamenti lo studio dentistico è stato sottoposto a sequestro preventivo, insieme alle attrezzature, ai macchinari e ai farmaci presenti.