Sorpresa con oltre un chilo di cocaina in auto: arrestata dalla Guardia di Finanza

Novi Ligure (AL) – I finanzieri della Compagnia di Novi Ligure hanno tratto in arresto una cittadina marocchina per traffico di sostanze stupefacenti. Durante un posto di controllo, le Fiamme Gialle hanno fermato e sottoposto ad accertamento un’auto condotta da una donna residente in Lombardia. Il nervosismo mostrato e le risposte vaghe alle domande che le sono state poste hanno subito destato il sospetto dei militari che, approfondendo le ricerche, sono riusciti a trovare e sequestrare un panetto di cocaina dal peso di oltre un chilogrammo che se fosse stato immesso sul mercato avrebbe fruttato circa 90.000 euro. La donna è stata pertanto arrestata e, su disposizione del Pubblico Ministero di Alessandria, condotta presso la Casa Circondariale di Vercelli, in attesa dell’udienza di convalida.