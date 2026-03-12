Tiene un arsenale di armi nel sottotetto di casa sua: arrestato uomo di 49 anni

Torino – Un uomo di 49 anni di Torino, nel sottoscala di casa sua in zona Regio Parco, teneva droga in quantità e un arsenale di armi. Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia lo hanno scoperto e arrestato. Adesso rischia una condanna per questi suoi comportamenti illegali. L’operazione della Polizia è iniziata sulla base di alcuni sospetti legati allo spaccio. L’uomo teneva dodici chili di droga, compresi hashish, cocaina e marjuana. Poco dopo, in un’altra stanza, gli agenti hanno trovato le armi. Nel dettaglio, si tratta di tre fucili a pompa, due mitragliatori, un fucile carabina, una pistola mitragliatrice, una mitraglietta, cinque pistole e un revolver. Inoltre, vicino a loro, c’erano 1800 cartucce, dieci caricatori, quattro giubbotti antiproiettile e una granata. Tutto il materiale è stato sequestrato, in attesa della conclusione delle indagini e del probabile processo.