Calcio Serie B – Spezia irriconoscibile a Modena: finisce 3-0 per i padroni di casa

Modena (Modena – Spezia 3-0) – Sconfitta senza appello per lo Spezia sul campo del Modena. Le buone sensazioni tratte una settimana fa dalla rimonta contro la capolista Monza vengono seppellite al Braglia dalla doppietta di De Luca e dalla rete di Gliozzi. Squadra di Donadoni impalpabile, primo tiro in porta all’ora di gioco. Tante assenze, ma anche la solita squadra timorosa che sparisce letteralmente nel secondo tempo. Più fluida la manovra del Modena, che tuttavia riesce a passare solo da azione di calcio da fermo. Angolo da destra che arriva sul secondo palo da Wiafe, tiro secco e deviazione da due passi di De Luca a mandare fuori gioco Radunovic al 29°. E’ Beruatto a tenere in gioco entrambi gli attaccanti di casa, disallineato di un metro abbondante rispetto al resto dei compagni. Nel clima di apatìa che inizia a impossessarsi dei ventidue arriva il raddoppio. Cross dalla trequarti di Santoro, nessuno marca De Luca che può sfiorare e bucare Radunovic per la seconda volta al 55°. La mossa di Donadoni è Adamo per Bellemo, che si è da poco preso un’ammonizione e che non ha praticamente fatto nulla nell’ora di gioco scarsa che gli è stata concessa. Il nuovo entrato non riesce neanche a toccare un pallone che il Modena fa il terzo. Ancora De Luca abbandonato dalla difesa, questa volta l’attaccante si allarga con comodo e poi trova Gliozzi per la deviazione decisiva.

Modena – Spezia

Gol: 29° De Luca, 55° De Luca, 59° Gliozzi

Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano (74° Beyuku), Wiafe (71° Sersanti), Gerli, Santoro (87° Massolin), Zanimacchia; De Luca (87° Ambrosino), Gliozzi (71° Mendes). (Laidani, Pezzolato, Cauz, Cotali, Dellavalle, Nador, Imputato). All. Andrea Sottil.

Spezia (3-5-1-1): Radunovic; Vignali, Bonfanti (76° Hristov), Beruatto; Sernicola, Comotto (62° Bandinelli), Romano (62° Nagy), Bellemo (56° Adamo), Aurelio; Valoti (76° Shagaxle); Artistico. (Mascardi, Loria, Bertoncini, Ruggero, Lorenzelli, Conte).

All. Roberto Donadoni.

Arbitro: Niccolò Turrini (Firenze).