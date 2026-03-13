Calcio Serie C – Finisce a reti inviolate tra Union Brescia e Alcione Milano

Sesto San Giovanni ( Alcione Milano – Union Brescia 0-0) – Finisce 0-0 tra Alcione Milano e Union Brescia con gli ospiti che devono digerire amaro per le occasioni sprecate. La prima occasione arriva subito, al 2′: Valente riesce a liberarsi in area nonostante la presenza di Miculi e prova la conclusione di sinistro mentre cade: Agazzi è attento e devia in corner. Il numero 10 Biancazzurro si conferma il più ispirato e poco dopo mette al centro un pallone pericoloso per Cazzadori, che però non riesce a coordinarsi bene nell’area piccola. Il portiere dell’Alcione recupera e blocca. La partita perde presto uno dei suoi protagonisti: al 15′ l’Alcione deve rinunciare per infortunio a Morselli, sostituito da Plescia. Il Brescia continua a cercare il vantaggio e prima dell’intervallo costruisce un’altra opportunità importante. Rizzo pesca Cazzadori con un cross preciso: l’attaccante riesce a colpire in area ma non trova lo specchio della porta. All’intervallo il punteggio resta fermo sullo 0-0, ma la sensazione è che il Brescia possa cambiare marcia nella ripresa. Dopo la pausa la squadra di Corini fatica a trovare ritmo e soluzioni. L’Alcione si compatta e il Brescia smarrisce fluidità nella manovra, finendo per sbattere contro la difesa avversaria senza riuscire a creare occasioni concrete. Nel finale Corini prova a cambiare ancora inserendo Maistrello e Spagnoli, nel tentativo di aumentare il peso offensivo. Tuttavia la gara non cambia direzione: il Brescia resta sterile e non trova la giocata per rompere l’equilibrio.

Gli ultimi minuti scorrono senza particolari sussulti e il triplice fischio sancisce uno 0-0

Alcione Milano – Union Brescia

Alcione Milano (3-4-2-1): Agazzi; Pirola, Ciappellano ( 1’st Chierichetti), Miculi ( 30’st Giorgeschi); Scuderi, Invernizzi, Galli, Renault ( 30’st Olivieri); Bright, Tordini ( 30’st Pitou); Morselli ( 15’st Plescia). In panchina: Raffaelli, Muroni, Lanzi, Rebaudo, Lopes, Marconi, Gallazzi. All. Cusatis

Union Brescia (3-5-2): Gori; Armati, Sorensen, Rizzo; Marras ( 30’st Spagnoli), Mallamo, Lamesta ( 16’st Fogliata), Balestrero, De Maria ( 30’st Boci); Cazzadori ( 30’st Maistrello), Valente ( 23’st Cisco). In panchina: Liverani, Damioli, Silvestri, Cantamessa. All. Corini

Arbitro: Cerbasi di Arezzo