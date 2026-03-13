Furto lampo in due hotel a Milano: colpite due turiste

Milano – La Polizia locale di Milano ha tratto in arresto un uomo di 25 anni, di nazionalità algerina, con l’accusa di furto aggravato. L’intervento è scattato in zona Piazza della Repubblica a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di un soggetto sospetto nell’area. Secondo la ricostruzione degli agenti, l’uomo avrebbe colpito due diverse strutture alberghiere breve distanza di tempo l’una dall’altra. Nel primo colpo, il ragazzo di 25 anni è entrato in un hotel della zona, e, approfittando di una distrazione di una turista statunitense impegnata nella colazione, i è appropriato della sua borsa. Subito dopo, l’uomo si è introdotto in una seconda struttura poco distante, sottraendo con le stesse modalità la borsa di una cittadina canadese. Durante il tentativo di fuga verso la Piazza, l’uomo si è sbarazzato delle borse per muoversi più velocemente, conservando però con sé il denaro contante. Gli agenti lo hanno intercettato e sottoposto a controllo: la perquisizione ha permesso di rinvenire le banconote sottratte. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza della prima struttura hanno confermato l’identità dell’autore del furto. Le borse, che contenevano documenti d’identità, passaporti, carte di credito e telefoni cellulari sono state restituite alle due turiste.