Incidente tra moto e auto a Gabiano: morto motociclista, grave la donna al volante dell’auto

Gabiano (AL) – I Carabinieri sono ancora impegnati a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto intorno alle 15.30 sulla Provinciale 1, a Piagera di Gabiano, in cui ha perso la vita un motociclista di 62 anni ed è rimasta gravemente ferita una automobilista di 54 anni che era al volante di una Fiat Punto. Nonostante i tentativi del 118, intervenuti sul posto anche con l’elisoccorso, per l’uomo di 62 anni, della provincia di Torino, non è stato possibile fare nulla. Gravi le condizioni della donna alla guida dell’auto, di Gabiano, trasportata in codice rosso all’Ospedale di Alessandria e ora in rianimazione in prognosi riservata. Incidente