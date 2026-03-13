Pallacanestro Eurolega – l’Olimpia Milano stende il Maccabi e tiene vivo il sogno play-in

Milano ( Olimpia Milano – Maccabi Tel Aviv 96-87) – L’Olimpia Milano si aggiudica lo scontro diretto con Maccabi Tel Aviv nell’ultimo match stagionale al PalaLido, dà continuità al successo con il Barcellona e rimane ad una vittoria di distanza dalla zona play-in. Josh Nebo Mvp con una doppia – doppia da 19 +10. La volata per la post season proseguirà con un calendario infernale: con cinque gare in trasferta nelle ultime sette. L’Olimpia deve lottare contro una squadra dal grande potenziale offensivo, chiude il primo quarto sotto 26-25 per il canestro da metà campo di Blatt, ma nel secondo quarto riesce a scavare un solco e ad andare fino al +12 (53-41) con le giocate di atletismo di Nebo e i canestri di Bolmaro e Leday. Nella ripresa la gara va ad elastico, il Maccabi torna anche a -6 con le azione individuali di Walker e Brissett, soprattutto sfruttando le palle perse da Milano, ma i padroni di casa mantengono i nervi saldi. Sull’84-80 decisivo Nebo con una stoppata e due tiri liberi, poi è Shields con due triple di fila a fare 92-82 e a sigillare la vittoria. Milano completerà la sua intensa settimana Domenica sera con il big match di serie A a Bologna contro la Virtus.

Olimpia Milano – Maccabi Tel Aviv

Parziali: 25-25/28-16/21-25/22-20

Olimpia Milano: Ellis 12, Bolmaro 9, Leday 15, Shields 17, Nebo 19, Booker 5, Tonut, Brooks 5, Ricci 3, Guduric 11, Mannion, Sestina. Coach Poeta

Maccabi Tel Aviv: Clark 13, Santos 2, Walker 16, Sorkin 11, Rayman 4, Lavi 15, Brissett 10, Dibartolomeo, Dowtin 5, Hankins 3, Blatt 6. Coach Kattash