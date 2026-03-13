Processo ex Solvay: legale parte civile “ci sono trattative per la bonifica”, udienza rinviata a giugno

Alessandria – All’udienza di ieri in tribunale per il processo a due ex dirigenti Solvay (oggi Syensqo) l’avvocato Vittorio Spallasso (nella foto) per la parte civile ha dichiarato (fonte Ansa) :”La difesa del Ministero dell’Ambiente ha dato atto della pendenza di trattative dirette alla bonifica del sito, che è poi l’obiettivo fondamentale. Quindi ne prendiamo atto, ovviamente con soddisfazione”. L’udienza è stata rinviata al 3 e al 25 giugno. “Oggi – ha continuato Spallasso – ci si poteva aspettare, visto che è in corso da tempo, un aggiornamento sullo stato di queste trattative, ma il processo va avanti indipendentemente dalle attività di bonifica. Quindi – ha concluso l’avvocato alessandrino – siamo soddisfatti, come parte civile, della fissazione a giugno, dove la fase dell’udienza preliminare dovrebbe essere definita. In ogni caso l’obiettivo primario è riuscire davvero a eliminare l’impatto ambientale del polo chimico“. Complessivamente le parti civili sono rimaste Wwf, Legambiente Nazionale, Legambiente Circolo Ovadese, Camera del lavoro, Regione, Ministero e alcune persone fisiche.