Vede la Polizia e butta via tutto: spacciatore di 15 anni nei guai

Genova – La Polizia ha denunciato un ragazzo di 15 anni per spaccio di sostanze stupefacente. Gli agenti di un volante di Cornigliano, durante un regolare pattugliamento, hanno visto tre giovani camminare in via Nino Cervetto e li hanno così fermati per sottoporlo a controllo. Durante la loro identificazione il ragazzo ha cercato di gettare a terra sotto una vettura parcheggiata un pacchetto di sigarette contenente un pezzo di hashish dal peso di circa 50 grammi. A quel punto gli operatori hanno controllato anche i due ragazzi in sua compagnia, trovando uno di loro, italiano di 18 anni, in possesso circa 0,70 grammi della stessa sostanza. Il ragazzo di 15 anni è stato denunciato mentre quello di 18 è stato segnalato alla Prefettura per il primo colloquio e l’avvio dei procedimenti previsti dalla normativa vigente, che comportano anche l’invito a seguire programmi socio- riabilitativi.