Violenza di genere: dal Governo quasi sette milioni di nuove risorse

Torino – Arrivano nuove risorse per rafforzare la rete di prevenzione e contrasto alla violenza di genere in Piemonte: si tratta di 6,8 milioni di euro assegnati dal Governo con il riparto del Dpcm del 29 dicembre 2025.

Nel dettaglio la somma sarà così ripartita:

2,18 milioni per il sostegno ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio

1,78 milioni per le azioni previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza maschile sulle donne

500.000 euro per la realizzazione di nuovi Centri antiviolenza

1,46 milioni per nuove Case Rifugio

438.000 euro per la formazione degli operatori e ulteriori risorse dedicate alla prevenzione delle mutilazioni genitali femminili e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere

36.500 euro per la prevenzione delle mutilazioni genitali femminili

416.500 euro al fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere.

Alle risorse destinate alla rete di protezione si aggiungono anche 219mila euro assegnati alla Regione Piemonte per rafforzare i percorsi di orientamento e inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, con l’obiettivo di favorire l’autonomia economica e il reinserimento nel mondo del lavoro attraverso progettualità sviluppate in collaborazione con i Centri antiviolenza e le reti territoriali.

In Piemonte operano attualmente 22 Centri antiviolenza e 13 Case rifugio, che nel 2024 hanno preso in carico quasi 4.000 donne, confermando il ruolo centrale della rete territoriale nel supporto e nell’accompagnamento delle vittime verso percorsi di autonomia.

Un ulteriore capitolo riguarda il sostegno ai Centri per uomini autori di violenza, fondamentali nella strategia di prevenzione: quest’anno la Regione destinerà 518.500 euro alle 17 strutture attive sul territorio, che nel 2024 hanno preso in carico 708 uomini.