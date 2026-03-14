Calcio Serie A – Decide la sfida una rete di Boga: la Juve passa a Udine

Udine ( Udinese – Juventus 0-1) – La Juventus ha battuto 0-1 l’Udinese con una buona prova. La Vecchia Signora ha prodotto tanto, soprattutto nella fase centrale della ripresa. È mancata di cinismo, ma la rete di Boga è stata abbastanza per Spalletti e i suoi a conquistare tre punti importanti per continuare la corsa Champions League. . In casa dell’Udinese, Spalletti opta per il falso nueve e per schierare David solo nel recupero, con Yildiz unica punta. La soluzione funziona nel primo tempo, quando la Juve aggredisce sulle fasce e il turco esce dall’area per sovrapporsi ai compagni, scambiandosi anche di posizione con Boga. Dopo qualche difficoltà iniziale, la Juventus prende il controllo del match e lo sblocca al 38′, proprio dopo uno scambio di posizione: Yildiz scappa a Zarraga da ala sinistra, Boga attacca la porta da centravanti e insacca l’1-0. Nella ripresa Ekkelenkamp si divora il pari e l’Udinese, dopo aver attaccato, rischia grosso: Conceiçao si vede annullare il bis, c’era un fuorigioco di Koopmeiners. Lo sfiora anche Miretti, ma Okoye tiene in vita i suoi. Le giocate di Zaniolo, comunque, non bastano: vittoria e tre punti per la Juventus, che chiude il sabato al quarto posto con 53 punti e aspetta Como-Roma. Udinese ferma a 36 punti, fuori dalla top-10.

Udinese – Juventus

Gol: 38′ Boga

Udinese (3-5-2): Okoye; Ehizibue, Kabasele, Kristensen; Zarraga (76′ Mlacic), Ekkelenkamp (67′ Miller), Karlstrom (76′ Piotrowski), Atta (84′ Gueye), Kamara (67′ Arizala); Zaniolo, Davis. Allenatore: Kosta Runjaic

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram (49′ Koopmeiners); Conceiçao (78′ Gatti), McKennie, Boga (78′ Miretti); Yildiz. Allenatore: Luciano Spalletti

Arbitro: Mariani