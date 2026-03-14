Calcio Serie A – I granata travolgono il Parma: poker del Toro

Torino (Torino – Parma 4-1) – La ventinovesima giornata di Serie A si apre con il 4-1 del Torino sul Parma. In un Olimpico Grande Torino semideserto per la contestazione della Curva Maratona nei confronti di Cairo, i granata passano già al 3′ con Simeone, che batte un Suzuki trafitto colpevolmente sul suo palo. Il poderoso colpo di testa di Pellegrino (20′) vale il momentaneo pareggio con cui si chiude il primo tempo, poi nella ripresa ecco le due reti decisive, che arrivano nel giro di 60 secondi: al 55′, Ilkhan tocca da pochi passi su cross di Adams. Subito dopo, Simeone centra al volo la traversa, la palla carambola su Keita e finisce in porta: sfortunato autogol e 3-1. A inizio recupero (91′), Zapata trova un favoloso destro dalla distanza: il Torino sale a 33 punti e allontana lo spettro del terzultimo posto, portandosi a -1 da Cuesta che va ko dopo cinque risultati utili di fila.

Torino -Parma

Gol: 3′ Simeone , 20′ Pellegrino , 10′ st Ilkhan , 11′ st aut. Keita , 46′ st Zapata

Torino (3-5-2): Paleari ; Coco , Ismajli , Ebosse (93′ Marianucci ); Pedersen , Ilkhan (76′ Prati ), Gineitis , Vlasic (92′ Anjorin ), Obrador ; Simeone (77′ Kulenovic ), Adams (61′ Zapata ). All. D’Aversa.

Parma(3-5-2): Suzuki ; Delprato , Troilo (62′ Valenti ), Circati ; Cremaschi (11′ Britschgi – 78′ Ondrejka ), Ordonez (63′ Oristanio ), Keita (63′ Estevez ), Sorensen , Valeri ; Strefezza , Pellegrino . All. Cuesta.

Arbitro: Maresca