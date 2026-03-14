Calcio Serie B – Il Monza batte il Palermo e vola in testa alla classifica

Monza ( Monza – Palermo 3-0) – E’ un Monza fantastico quello che batte 3-0 il Palermo nel big match dell’U-Power Stadium e si porta a più quattro in classifica sul Frosinone terzo e a più sei sui rosanero quarti. Gli ospiti provano a partire forte in avvio e al 2’ un’azione insistita si conclude col destro di Segre, deviato fortuitamente a fondocampo da un compagno. La gara è vibrante e si percepisce l’importanza della posta in palio. Il Palermo prova a colpire sui corner: la difesa brianzola però è attenta e non concede nulla. Soffia un vento gelido sull’U-Power Stadium ma al 18’ ci pensa Petagna a scaldare i cuori biancorossi con la zampata del 1-0 su tiro-cross al volo di Cutrone. La palla schizza in area grazie anche a due deviazioni e arriva sul secondo palo dove l’attaccane triestino è pronto a insaccare il suo settimo centro in campionato, il terzo consecutivo. Al 33’ Azzi fa partire la sua classica sgasata a sinistra, ma non riesce a calibrare il cross finale col mancino. Insiste la squadra di Bianco che vuole il secondo gol. Al 34’ Petagna fa partire il contropiede e triangola benissimo con Cutrone, ma Joronen esce sul numero 37 con l’aiuto di un difensore rosa. Il Palermo si salva e al 36’ Segre di testa impegna Thiam, bravo a respingere.Ed è quello che succede al 63’ quando un’imbucata di Petagna lancia Azzi, bravo a servire in mezzo Ciurria: il Fante controlla col destro e col sinistro scarica nell’angolino per il 2-0. Azione spettacolare e letale dei brianzoli e primo gol stagionale per il Fante, che manda in delirio l’U-Power Stadium. I marcatori stagionali del Monza salgono a 17. Nel Palermo entra Johnsen che al 68’ colpisce la traversa. Bianco invece si gioca un doppio cambio al 72’ mandando in campo Colombo e Dany Mota. Il Palermo prova a riaprire la gara, ma senza impensierire mai realmente Thiam che al 79’ blocca un corner da destra su cui non interviene nessuno. Dall’altra parte Cutrone va vicino al 3-0 ma è tutto fermo per fuorigioco. Il numero 10 lascia il posto al 86’ ad Alvarez per il finale. Nel Palermo il più pericoloso è Johnson che al 87’ impegna Thiam con il piatto destro. Dal possibile 2-1 si passa invece al 3-0 che arriva al 88’. Azzi accende il motore e brucia tutti in velocità a sinistra, poi rientra e premia l’inserimento di Colombo che col sinistro si regala il primo gol ufficiale con la maglia del Monza. Trionfo biancorosso come all’andata e diventano 18 i marcatori stagionali della scatenata squadra di Bianco. Il Monza vince 3-0 e continua a sognare. Martedì si torna già in campo per il turno infrasettimanale, alle 20.00 sul campo della Reggiana.

Monza – Palermo

Gol: 18’ Petagna, 63’ Ciurria, 88′ Colombo.

Monza (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Lucchesi; Ciurria (71’ Colombo), Obiang, Pessina, Azzi; Hernani (46’ Bakoune), Cutrone (86′ Alvarez); Petagna (71’ Mota). A disposizione: Pizzignacco, Strajnar, Brorsson, Forson, Keita, Capolupo, Colpani, Caso. Allenatore: Bianco.

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Peda (64’ Magnani), Bani, Ceccaroni (64’ Johnsen); Pierozzi (59’ Rui Modesto), Segre (72’ Vasic), Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron (72’ Corona); Pohjanpalo. A disposizione: Gomis, Gomes, Gyasi, Giovane, Bereszynski, Blin, Veroli. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Daniele Doveri (Roma 1).