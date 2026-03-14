Calcio Serie C – Il Pineto supera in rimonta il Bra: gol della vittoria in pieno recupero

Pineto ( Pineto – Bra 2-1) – Bra esce sconfitto sul campo del Pineto (2-1) nel 32° turno di Serie C Sky Wifi (Girone B). Alla rete di Armstrong rispondono per gli abruzzesi Borsoi e Nebuloso. Il Bra è subito propositivo, dopo una manciata di minuti, con Capac che prova a sfondare nella retroguardia del Pineto con un’azione personale, il giocatore di proprietà dell’Atalanta però conclude svirgolando. Al 7′, Lombardi prende la mira dai 30 metri e lascia partire un mancino potente quanto insidioso che termina largo alle spalle di Renzetti. Al 27′, la squadra di Tisci, sugli sviluppi del primo corner conquistato nel pomeriggio, vanifica una ghiotta chance: Marrancone va sul secondo palo con un rasoterra con il contagiri ma D’Andrea, in scivolata, non arriva all’appuntamento con la sfera per questione di centimetri. Il Bra è concentrato e cinico: Brambilla allarga per Armstrong che con un rasoterra preciso in diagonale mette a segno la prima rete del pomeriggio al 52′ (0-1): si tratta della prima marcatura tra i professionisti per il giocatore finlandese. Il Pineto impatta con Borsoi al 60′: il numero 11 di casa sfrutta la sponda di D’Alessandro sul cross di Lombardi e insacca indisturbato l’1-1. Il colpo di testa di Nebuloso nel quinto minuto di recupero (sui sei totali) converte in gol il cross di Postiglione e chiude la pratica sul 2-1 in favore del Pineto. Paura nel finale per il Bra per uno scontro di gioco tra l’estremo difensore Tonti e Fiordaliso con il difensore centrale che ha avuto la peggio ed è rimasto per qualche minuto a terra. Il Bra incassa la seconda sconfitta consecutiva e rimane fermo a 26 punti in classifica.

Pineto – Bra

Gol: 52′ Armstrong, 60′ Borsoi, 95′ Nebuloso

Pineto (4-3-2-1) Tonti tra i pali; in difesa Borsoi, Postiglione, Frare (93′ Giannini) e Ienco (67′ Serbouti); a centrocampo Kraja vertice basso (54′ Nebuloso); mezze ali Schirone e Lombardi; davanti Marrancone (54′ El Haddad) e D’Andrea a supporto di Vigliotti (67′ Biggi). All. Ivan Tisci

Bra (3-4-1-2) Renzetti tra i pali; in difesa De Santis, l’ex Teramo Fiordaliso e Sganzerla; sulle fasce Maressa (89′ Di Matteo) e Armstrong; a metacampo Campedelli (80′ Tuzza) e Brambilla; tra le linee La Marca (89′ Pretato) alle spalle di Capac (68′ Scapin) e Baldini (80′ Leoncini). All. Fabio Nisticò (squalificato) in panchina Alessio Bonante

Arbitro: Maccorin (Pordenone).