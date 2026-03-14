Calcio Serie C – Sconfitta esterna per l’Atalanta U23 contro il Giugliano: finisce 3-1

Giugliano ( Giugliano – Atalanta U23 3-1) – Si interrompe con il Giugliano la striscia di risultati utili consecutivi dell’Atalanta U23: i nerazzurri escono sconfitti con il risultato di 3-1 dallo stadio Alberto De Cristofaro di Giugliano in Campania nella 32ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/26. Al 25’ grande opportunità per Panada, servito perfettamente da Ghislandi al centro dell’area, ma la conclusione termina fuori. Un minuto più tardi passa in vantaggio però il Giugliano: Prado insacca a porta vuota dopo un’uscita imprecisa di Vismara. Lo stesso attaccante gialloblù raddoppia al 31’ con una conclusione dalla distanza che sorprende il portiere nerazzurro. La reazione dei ragazzi di mister Bocchetti non si fa attendere e al 33’ arriva il gol che riapre la gara: Panada si crea spazio con grande qualità e serve Manzoni, che incrocia e batte il portiere. L’U23 sfiora poi il pareggio al 38’, quando Levak mette in mezzo per Cortinovis: sulla respinta della difesa prova ad arrivare Ghislandi, ma non riesce a trovare il tempo per la conclusione. Nella ripresa è il subentrato Vavassori a provare a tenere alto il ritmo offensivo dei nerazzurri e al 62’ costruisce una grandissima occasione servendo Misitano tutto solo in area a porta spalancata, ma la conclusione termina sopra la traversa. Due minuti più tardi ci prova anche Navarro con un mancino dalla distanza che sfila di poco a lato del palo. I cambi portano vivacità alla manovra dell’U23, che continua a cercare il pareggio ma fatica a trovare precisione negli ultimi metri: al 79’ è Cassa a crearsi spazio con una bella azione personale, entrando in area prima di calciare alto. Nel finale sono però i padroni di casa a chiudere la gara: all’87’ Ogunseye trova il gol con una girata di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, fissando il risultato sul 3-1.

Giugliano – Atalanta U23

Gol: 26′, 31′ Prado , 33′ Manzoni , 87′ Ogunseye

Giugliano: Greco, Marchisano (40′ D’Agostino), Zammarini, Justiniano (16′ Laezza, 66′ Murillo), Broh, Prado (66′ Ogunseye), Vaglica, D’Avino, Cester, Caldore (C), Balde (66′ Volpe). A disposizione: Bolletta, Santarelli, De Francesco, Minei, Cuomo, Murillo, La Vardera, Bozza, Giordano. In panchina: Alessandro Tatomir.

Atalanta U23: Vismara, Plaia (57′ Navarro), Berto (81′ Cissè), Panada (C), Manzoni, Misitano (75′ Cassa), Cortinovis (57′ Vavassori), Obrić, Ghislandi (75′ Idele), Steffanoni, Levak. A disposizione: Pardel, Zanchi, Simonetto, Pounga, Guerini, Riccio, Bonanomi, Mencaraglia. In panchina: Salvatore Bocchetti.

Arbitro: Leonardo Leorsini di Terni.