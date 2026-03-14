Corriere accoltellato per rapina finisce all’ospedale

Volpiano (TO) – Ieri sera un corriere di 52 anni della ditta Brt, è stato accoltellato per rapina in via Udine a Volpiano. Stava terminando il turno di lavoro quando l’aggressore lo ha sorpreso alle spalle durante le operazioni di carico e scarico ferendolo con una coltellata all’addome. Gli ha rubato il borsello e si è dato alla fuga. Il corriere è riuscito a chiamare il 112 per cui sul posto si sono subito portati i Carabinieri e un’ambulanza del 118 che lo ha immediatamente trasportato all’ospedale di Chivasso. I Carabinieri stanno effettuando i rilievi del cas per ricostruire la dinamica dei fatti.