Pallacanestro Serie B Interregionale – Il Gulliver Derthona beffato nel finale: Bocconi la spunta nel supplementare

Milano ( Bocconi Sport Milano – Gulliver Derthona 88-82) – Stop esterno per il Gulliver Supermercati Derthona che esce sconfitto dopo un supplementare contro la Bocconi Milano con il risultato finale 88-82. Prima parte di gara estremamente equilibrata tra Bocconi Milano e Derthona, con le due squadre protagoniste di una sfida intensa fatta di parziali e contrparziali. Nessuna delle due formazioni riesce a prendere il largo e il punteggio resta sempre in bilico. Al termine dei primi venti minuti sono però i lombardi a chiudere avanti, andando all’intervallo con un minimo vantaggio sul 39-38. Nel terzo quarto l’inerzia resta invariata, con i Leoni sempre a contatto. A quattro minuti dalla sirena Bottelli firma cinque punti consecutivi che riportano avanti i Bianconeri, ma la Bocconi risponde dalla lunetta con Fontana. Nel finale di periodo è ancora Bottelli, con un canestro più fallo, a fissare il punteggio sul 52-52. Derthona prova l’allungo nella quarta frazione arrivando fino al 69-76 a un minuto dalla sirena, ma Bocconi rientra grazie alle triple di Fontana con il punteggoio che si fissa a 12 secondi dalla fine sul 75-76. Josovic è glaciale dalla lunetta e fa due su due, ristabilendo il più tre per i bianconeri. Sulla sirena, però, è ancora Fontana a colpire da oltre l’arco trovando la tripla del pareggio che manda la partita ai supplementari. Nell’overtime i lombardi mantengono l’inerzia a proprio favore, trovando l’allungo decisivo che chiude il match e condanna i Leoni alla terza sconfitta consecutiva. Prossimo appuntamento per la serie B Interregionale: Sabato 21 Marzo in casa contro la Sansebasket Cremona

Bocconi Sport Milano – Gulliver Derthona

Parziali: 18-15/21-23/13-14/27-27/10-3

Bocconi Sport Milano: D’Arcangelo, Moser, Bellora 3, Guarise 8, Campeggi 5, Akartuna, Ghezzi, Valentini 11, Bordi 7, Infante 17, Marchetti, Fontana 37. Coach Favero

Gulliver Derthona: Di Meo 9, Fogliato 8, Bottelli 28, Bresciani 4, Borasi, Pisati 2, Bellinaso 8, Coulibaly 12, Josovic 8, Taverna 3. Coach Talpo