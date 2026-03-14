Pallavolo B1 -Alessandria Volley travolgente: battuto Volpiano e decimo successo consecutivo

Alessandria ( Alessandria Volley – Volley Academy Volpiano 3-0) – Vittoria per tre a zero dell’Alessandria Volley sull’Accademy Volpiano (25-12/25-19/25-15) . Per le alessandrine è il decimo successo su undici partite giocate, unico stop a Vigevano. Un filotto di vittorie importante per le ragazze di coach Napolitano che continuano a far sognare i loro tifosi con otto partite ancora da giocare prima della fine. Una vittoria sulla carta semplice ha permesso alle alessandrine di arrivare alla sfida di Sabato prossimo contro Mondovì, una delle candidate per salire, nel migliore stato mentale possibile. Ecco le parole coach Napolitano a fine gara: ” Oggi abbiamo giocato molto bene. L’avversario era molto giovane, con tutti i limiti delle squadre giovani, ma che nell’ultimo periodo stava facendo molto bene: veniva dalla vittoria con Bellusco, dal 3-2 con Mondovì, dalla vittoria con Cagliari e Parella. Non dobbiamo farci ingannare dalla classifica. La nostra squadra è cresciuta e sta crescendo, abbiamo tante soluzioni in attacco, stiamo tenendo bene in ricezione, chi entra dà un grosso contributo. Insomma ci sono tutti gli ingredienti per poter continuare come stiamo facendo in queste ultime partite. Naturalmente c’è sempre l’avversario a partire da Mondovì di settimana prossima, una delle favorite per la promozione. Sarà una partita bella, difficile. Qualcuno dice che sono quelle partite dove si decide il campionato: se così è, è per merito nostro che siamo in questa posizione di classifica e quindi è anche giusto prenderci un po’ di merito di questo.”

Alessandria Volley – Volley Academy Volpiano

Parziali: 25-12/25-19/25-15

Alessandria Volley: 5 Balboni, 11 Trevisiol, 19 Manni, 4 E. Marku, 9 R.Marku, 18 Adubea, 1 Coveccia, 10 Bovolo, 12 Filippini, 13 Bisio, 6 Gennari, 7 Agazzi, 14 Danaila, 3 Trombin, 8 Favero. Coach Napolitano

Volley Academy Volpiano: 19 Gruda, 23 Blengini, 1 Andreotti, 3 Chiuminatto, 18 Trombetta, 7 Chiara, 12 Simeonov, 14 Masiello, 2 Bisio, 6 Zglavuta, 9 Neffati, 11 Cirelli, 13 Lodigiani, 5 Domanda, 10 Sciarrotta, 29 Silvestri, 8 Ferreira. Coach Sciarrotta