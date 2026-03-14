Quattro agenti della Penitenziaria salvano un detenuto dalle fiamme

Biella – Un detenuto della sezione chiusa “Articolo 32” (adiacente all’isolamento) ha appiccato un incendio in carcere a Biella e un agente della penitenziaria è intervenuto per salvarlo con altri colleghi. Il bilancio è di quattro poliziotti intossicati, di cui uno ricoverato in codice rosso in ospedale. Il detenuto aveva dato fuoco al proprio materasso barricandosi all’interno del bagno della cella. Accortosi delle fiamme, l’agente di servizio lo ha portato in salvo. Grazie al supporto degli altri colleghi l’incendio è stato domato e l’intero reparto è stato evacuato, trasferendo tutti i detenuti ristretti nei cortili passeggio per evitare che inalassero i fumi tossici. Ad avere la peggioè stato un agente trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Biella a causa di una grave insufficienza respiratoria dovuta all’inalazione di fumo. Altri tre poliziotti sono rimasti intossicati nel tentativo di mettere in sicurezza l’istituto. A seguito del rogo, la direzione ha disposto l’immediata rimozione degli accendini dalla sezione interessata.