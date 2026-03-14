Rapinatori scoprono la cassaforte vuota e picchiano il padrone di casa

Pavia – Verso le undici di ieri sera in una villa nella frazione Motta San Damiano tre banditi a volto coperto, uno dei quali armato di coltello e un altro di ascia, hanno fatto irruzione in una villa mentre il proprietario, un artigiano di 64 anni, stava dormendo. I malviventi hanno aperto con un flessibile la cassaforte che era vuota per cui se la sono presa col padrone di casa che è stato trascinato giù dal letto e picchiato, per poi darsi alla fuga portando via solo i cento euro che aveva nel portafoglio. L’uomo, rimasto ferito in modo non grave, è uscito dalla villa passando dalla finestra del bagno e ha chiesto aiuto a un vicino che ha subito dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia e un’ambulanza del 118.