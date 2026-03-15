Calcio Eccellenza – Buon punto per l’Ovadese con il San Domenico Savio: finisce 0-0

Ovada ( Ovadese – San Domenico Savio 0-0) – L’Ovadese impatta al Geirino contro il San Domenico Savio. Finisce 0-0 l’attesa gara che doveva dare alla squadra di casa la possibilità di racimolare altri punti sulla strada della salvezza. Le due squadre si sono affrontato badando soprattutto a non subire lasciando poco spazio alle incursioni offensive. Ovadese e San Domenico Savio si affrontano da subito su un campo molto allentato dalle forti piogge della notte scorsa. La formazione ospita prova a prendere in mano il pallino del gioco. Ma l’Ovadese prova a alzare il ritmo alla ricerca del gol. Al 18′ è Filippi a mancare un colpo di testa, servito da corner, davanti a Gaione. La pressione ovadese incontra il solito problema: la sterilità offensiva. Al 21′ la difesa ospite libera in corner dopo un’azione sul lato corto sinistro dell’area di Agostini. Al 30′ un difensore ospite contrasta Agostini in area. L’Ovadese chiede rigore a gran voce. Alla ripresa Sciutto da destra crossa per Romei: il suo colpo di testa si stampa sulla traversa. Al 35′ la punizione dai 20 metri di Romei è ribattuta dalla barriera. Al 15′ Agostini crossa da sinistra sul secondo palo. Irrompe Ferrari che contrastato da un difensore non trova la deviazione giusta. Il gioco si fa convulso. L’Ovadese prova a rimanere in avanti. Al 40′ il primo cambio: dentro Campazzo per Genocchio. Nel finale la gara si ravviva. Un’incursione di Agostini da sinistra genera una mischia in area sbrogliata a fatica dai difensori ospiti.

Ovadese – San Domenico Savio

Ovadese : Gaione, Ferrari, Mocerino, Bianchi, Mendolia, Bosic, Sciutto, Genocchio, Romei, Agostini, Ottonelli.: All.: Carosio.

San Domenico Savio: Visano, Lanfranco M., Stivala, Lanfranco L., Filipi, Gjoni, Pianetti, Ottone, Bow, Stojmenovski, Ojeake. All.: Pozzatello.