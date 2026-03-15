Calcio Serie A – Il Como rimonta la Roma e consolida il quarto posto

Como ( Como – Roma 2-1) – Lo scontro diretto per la zona Champions della ventinovesima giornata di Serie A va al Como che, al Sinigaglia, batte 2-1 in rimonta la Roma. La sfida si sblocca già al 7′, quando Malen realizza il calcio di rigore guadagnato da El Shaarawy in pressing su Diego Carlos. Il ribaltone lariano si concretizza però nella ripresa: Douvikas, entrato a inizio secondo tempo al posto di Kempf, segna mettendola di sinistro tra palo e Svilar, poi al 64′ Wesley, già ammonito, rimedia il secondo giallo e si fa espellere. La formazione di casa capitalizza il vantaggio numerico al 79′, quando Diego Carlos ribadisce in rete la parata di Svilar su Smolcic. Nel finale, Da Cunha centra la traversa e non trova il 3-1, ma il Como in 11 contro 10 deve solo gestire. Fabregas continua a sognare: è quarto in classifica a +1 sulla Juve e a +3 sulla Roma, che nelle ultime tre partite ha ottenuto solo il pareggio dell’Olimpico coi bianconeri.

Como – Roma

Gol: 7′ rig. Malen , 14′ st Douvikas , 34′ st Diego Carlos

Como (3-4-2-1): Butez; Ramon, Diego Carlos, Kempf (1′ st Douvikas); Smolcic, Da Cunha (42′ st Van der Brempt), Sergi Roberto (1′ st Diao), Valle; Caqueret (22′ st Perrone), Baturina; Nico Paz (32′ st Rodriguez). In panchina.: Törnqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Morata, Lahdo, Moreno, Kühn, Vojvoda. All.: Fabregas

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso (25′ st Ziolkowski); Celik (25′ st Tsimikas), Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini (22′ st Pisilli), El Shaarawy (11′ st Rensch); Malen (22′ st Vaz). In panchina.: De Marzi; Gollini, Angeliño, El Aynaoui, Venturino, Zaragoza. All.: Gasperini

Arbitro: Massa