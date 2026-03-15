Calcio Serie A – La Lazio abbatte i Rossoneri: svaniscono le speranze di scudetto

Roma ( Lazio – Milan 1-0) – È la Lazio a far suo 1-0 il match della 29ª giornata di Serie A contro il Milan all’Olimpico, dove sono proprio i biancocelesti ad approcciare la partita con grande intraprendenza. Spinta dal proprio pubblico (tornato sugli spalti per questa gara), la formazione di Sarri prova a spaventare Maignan con Isaksen in avvio, anche se ad avere la prima grande chance del match è Pavlovic al decimo: Provstgaard riesce però a murarlo, seppure il serbo fosse in fuorigioco. Passano due minuti e Isaksen colpisce la traversa con un mancino potente, ma anche in questo caso l’eventuale gol non sarebbe stato convalidato: Guida aveva infatti ravvisato un precedente fallo di mano in attacco. È invece tutto regolare al 25’, quando è Taylor a far tremare nuovamente la traversa con un diagonale poderoso. Il Milan tira un sospiro di sollievo, ma sessanta secondi più tardi cede: Isaksen vince il confronto con Estupinan e trafigge Maignan con un tiro sul palo lontano. Maldini si divora poi in ripartenza l’occasione per raddoppiare al 36’, mentre Pulisic impegna Motta in una parata in avvio di ripresa. Fofana fallisce invece una chance di testa a pochi passi dal portiere avversario, prima del clamoroso rischio autogol per Estupinan al 54’: salva Maignan in due tempi. Motta spegne quindi il sinistro di Nkunku (il francese era in offside), mentre Guida annulla il gol di Athekame al 75’ per l’immediatezza di un fallo di mano appena prima del tiro dello svizzero. La Lazio riesce allora a difendere l’1-0 fino al triplice fischio e a salire così a 40 punti, grazie a quella che è la seconda vittoria consecutiva. È invece una serata amarissima per il Milan: i rossoneri restano a 60 punti, scivolando a -8 dall’Inter capolista e vedendosi avvicinare il Napoli a -1.

Lazio – Milan

Gol: 26’ Isaksen (L)

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor (45’ st Belahyane); Isaksen (22’ st Dia), Maldini (22’ st Pedro), Zaccagni (38’ st Cancellieri). A disp.: Furlanetto, Giacomone; Hysaj, Lazzari, Pellegrini; Przyborek; Noslin, Ratkov. All.: Sarri

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori (12’ st Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (39’ st Ricci), Fofana (22’ st Fullkrug), Modric, Jashari, Estupinan (12’ st Bartesaghi); Pulisic, Leao (22’ st Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano; Odogu. All.: Allegri

Arbitro: Guida