Calcio Serie B – l’Avellino espugna Chiavari: battuto l’Entella 1-2

Chiavari ( Virtus Entella – Avellino 1-2) – La cura Ballardini funziona: l’Avellino sale al decimo posto, con 36 punti e uno sguardo sui playoff (-4 punti). Non solo. Sono due le vittorie di fila in Serie B. Dopo il Padova cade anche la Virtus Entella, piegata con il punteggio 2-1 nel primo posticipo della domenica. Illude il palo Di Mario in avvio perché l’Avellino mette il turbo e bussa due volte nel giro di tre minuti. Sblocca la sfida al 22′ Russo, con un tiro dal limite che sorprende Colombi. L’azione era partita da un rilancio di Izzo, controllato da Tutino. Per il numero 10 biancoverde si tratta del secondo gol consecutivo. Subito dopo Cancelotti conquista un corner. Palumbo batte il calcio d’angolo e trova sul secondo palo proprio Cancellotti che colpisce di testa per il raddoppio a favore dell’Avellino. La partita è viva. L’Entella non si arrende e gli irpini continuano a giocare, nonostante l’infortunio di Palmiero, sostituito a metà tempo da Le Borgne. Nella ripresa i ritmi calano e i padroni di casa si vedono annullare un gol, prima di accorciare le distanze in pieno recupero con Tiritiello. Troppo tardi. La Virtus Entella, in ogni caso, non può sorridere. I liguri, infatti, restano a quota 31 punti, nel blocco con Bari, Sampdoria e Mantova, lì tra la salvezza diretta e il rischio playout.

Virtus Entella – Avellino

Gol: : 22′ pt Russo , 26′ pt Cancellotti , 48′ st Tiritiello

V. Entella (3-5-2): Colombi; Parodi (10′ st Parodi), Tiritiello, Alborghetti; Bariti (22′ st Tirelli), Karic (10′ st Franzoni), Squizzato, Benedetti (34′ st Dalla Vecchia), Di Mario; Debenedetti (22′ st Guiu), Cuppone. All. Chiappella. In panchina. Rinaldini, Siaulys, Nichetti, Stabile, Pilati, Turicchia, Boccadamo



Avellino (4-3-1-2): Daffara 6; Cancellotti 8, Simic 6,5, Izzo 7, Sala 6 (34′ st Milani sv); Besaggio 7 (13′ st Kumi 6), Palmiero 6,5 (1′ st Le Borgne 6), Sounas 7; Palumbo 7; Russo 8 (26′ st Insigne 6), Tutino 6 (13′ st Biasci 6). All. Ballardini 8. In panchina. Iannarilli, Sassi, Missori, Sgarbi, Armellino, Enrici, Fontanarosa



Arbitro: Perri