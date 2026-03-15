Calcio Serie C – Doppia rimonta per la Juve U23: col Forlì pari per 2-2

Forlì ( Forlì – Juventus U23 2-2) – Forli e Juventus Next Gen si dividono la posta in palio, pareggiando per 2-2, risultato tutto sommato giusto per quanto visto in campo. Punto buono per i bianoneri, che restano ottavi in classifica con 43 punti, e dunque in piena zona playoff. Il Forlì, invece, si porta a quota 35 punti in graduatoria, e fa un altro passettino verso la salvezza. Il primo vantaggio arriva grazie ad un gran goal al volo da fuori area di Coveri. Il secondo lo firma invece Franzolini a due passi dalla porta, dopo una speldida rovesciata di Selvini. La Juve dopo essere andata a riposo in svantaggio, riparte forte nel secondo tempo e segna su calcio di rigore realizzato da Puczka. Il secondo pareggio arriva grazie ad Anghelè, attento ad arrivare prima di tutti sulla respinta del portiere e a depositare in rete. Una partita che non ha fatto annoiare. Tanti goal e altrettante revisioni al monitor per l’arbitro. Alla fine un punto a testa per le due squadre.

Forlì – Juventus U23

Gol: : 26′ Coveri, 62′ Puczka rig., 74′ Franzolini, 78′ Anghelè

Forlì: Martelli, Mandrelli (85′ Manetti), Franzolini, Selvini (85′ Spinelli), Farinelli (49′ Ripani), Trombetta, De Risio, Cavallini, Elia, Palomba, Coveri. All. Miramari. In panchina: Tagliaferri, Menarini, Saporetti, Greco, Berti, Giovannini, Ilari, Gheza, Rossi, Onofri, Zagre.

Juventus Next Gen: Scaglia S.; Savio, Gil Puche, Brugarello; Cudrig (46′ Oboavwoduo), Owusu (46′ Gunduz), Faticanti, Deme (87′ Pagnucco), Puczka; Licina, Guerra (67′ Anghelè). All. Brambilla. In panchina. Mangiapoco, Fuscaldo, Rizzo, Scaglia F., Van Aarle.

Arbitro: Nigro di Prato.