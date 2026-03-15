Calcio Serie C – Un punto a testa tra Lecco e Novara: finisce 0-0

Lecco ( Lecco – Novara 0-0) – Termina 0-0 la sfida del Rigamonti-Ceppi di Lecco, un punto a testa per Lecco e Novara. Padroni di casa dunque terzi a pari punti con il Trento, ospiti invece al quinto posto in una zona alta playoff molto ravvicinata. Il primo tempo ci ha regalato molte emozioni, ritmi altissimi per tutta la prima mezz’ora con azioni pericolose da entrambi le parti, alternati da diversi botta e risposta tra Lecco e Novara. Nel secondo tempo invece, regna l’equilibrio perfetto. Ritmi totoalmente opposti a quelli dei primi quarantacinque minuti, poche azioni pericolose e tanta gestione. Termina così in parità l’ultima di questa domenica in Serie C, con il pareggio per 0-0 tra Lecco e Novara.

Lecco – Novara

Lecco (3-4-2-1): Furlan; Battistini, Marrone, Romani; Urso (70′ Furrer), Zanellato (87′ Bonaiti), Metlika, Kritta (61′ Rizzo); Duca (87′ Parker), Konaté, Sipos (61′ Voltan). All. Valente

Novara (3-4-2-1) Boseggia; Cannavaro, Lorenzini, Khailoti; Valdesi (69′ Di Cosmo), Basso, Collodel, Agyemang; Ledonne /, Morosini (69′ Donadio); Da Graca (41′ Da Graca). All. Dossena

Arbitro: Migliorini di Verona