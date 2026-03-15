Calcio Serie C – Vittoria della Pro Vercelli sulla Triestina: friulani in serie D

Trieste ( Triestina – Pro Vercelli 2-3) – La Triestina è ufficialmente in serie D. Amara la sconfitta dei ragazzi di Marino da parte della Pro Vercelli al Rocco nel pomeriggio di oggi, domenica 15 marzo. Una partita che ha scritto la storia, in negativo, per la squadra alabardata: la sconfitta, sommata ai punti di penalizzazione accumulati durante la stagione, segna l’addio alle categorie professionistiche dopo nove anni. l primi due gol della Pro Vercelli arrivano uno dopo l’altro: al 21′ è Comi a segnare, poi Carosso firma un’altra rete, contestatissima dai tifosi dell’Unione, appena dieci minuti dopo. L’Unione lotta fino alla fine e Vertainen segna al 64′, sforzo poi vanificato dalla seconda rete di Comi. Al secondo minuto di recupero è Voca a dare l’ultima, ma non sufficiente, soddisfazione per la Triestina.

Triestina – Pro Vercelli

Gol:21′ aut. Vicario , 32′ Huiberts , 64′ aut. Del Favero , 76′ rig. Comi , 92′ Voca

Triestina (3-4-2-1): Matosevic; Anzolin, Silvestri, D’Amore (dal 12′ Pedicillo e dal 71′ Mullin); Vicario (dall’88’ Ascione), Jonsson (dall’88’ Begheldo), Voca, Tonetto; Attys (dal 46′ Faggioli), D’Urso; Vertainen. A disposizione: Borriello, Korreshi, Bagnoli, Kljajic, Guillen Gamboa, Okolo, Gningue. All. Marino.

Pro Vercelli (4-3-3): Del Favero; Piran (dall’84’ Regonesi), Marchetti, Coccolo, Carosso (dall’84’ Perotti); El Bouchataoui, Iotti, Huiberts (dal 71′ Burruano); Akpa Akpro (dall’84’ Mallahi), Comi, A. Sow (dal 60′ Rutigliano). A disposizione: Anfossi, Rosin, Ronchi, Pino, Boufandar, Clemente, Satriano. All. Santoni.

Arbitro: Sig.ra Silvia Gasperotti di Rovereto