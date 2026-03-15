Calcio Serie D – Pesante ko del Derthona contro la Cairese: due gol nelle ripresa

Cairo Montenotte ( Cairese – Derthona 2-0) – Pesante ko del Derthona che esce sconfitto per 2-0 dalla Cairese in una sfida salvezza che avrebbe dovuto avere tutt’altro epilogo. Primo tempo equilibrato con i tortonesi vicini alla rete con Turco nel finale di tempo. Ripresa in cui i padroni di casa, grazie anche ai cambi di Floris, passano al minuto 32′ st con Spatari e raddoppiano al 41′ st con Jebbar. Una sconfitta che complica le cose per i tortonesi che nel girone di ritorno, in 10 partite, hanno raccolto soltanto 8 punti: 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. In classifica il Derthona rimane a 31 punti, perde una posizione scendendo dall’undicesima alla dodicesima posizione ( a + 2 dalla zona playout), scavalcato proprio dalla Cairese (a 32). Segue il Gozzano (che oggi ha perso in casa contro il Club M.) a 29 punti. Club Milano e Lavagnese salgono a 26 punti. Asti e Celle Varazze (quest’ultima gioca questa sera a Biella) sono a 25. Fanalino di coda la NovaRomentin a 20. Al 30’la Cairese passa in vantaggio: al 31′ st bella azione dei padroni di casa con cross di Vignaroli e girata di G. Graziani e deviazione di Cizza. Sul successivo calcio d’angolo Spatari è libero di colpire di testa e indirizzare la palla dove Cizza non può arrivare. Il Derthona non riesce a reagire e al 36′ st subisce la seconda rete: ancora l’ottimo Gabriel Graziani taglia in due il centrocampo tortonese e fornisce un perfetto assist per l’accorrente Jebbar che, in area, a tu per tu con Cizza lo supera e raddoppia.

Cairese – Derthona

Gol: 30′ st Spatari , 42′ st Jebbar

Cairese (5-3-2): Cat Berro, Boveri (19′ st Jebbar), Scarrone, Anselmo, Deseri (19′ st Sancinito), Giorcelli, G. Graziani, Federico (29′ st Vignaroli), Gulli, T. Graziani (29′ st Turone), Spatari (32′ st Gargiulo) In panchina: Ceppi, Colletto, Hernandez, Piacenza. All.: Roberto Floris

Derthona (3-5-1-1): Cizza, Gagliardi Torriero (19′ st Marcaletti), Benedetti, Daffonchio, Gilli, Gerbino (29′ st La Cava), Disegni (19′ st Patti), Robotti, Perez, Scalzi, Turco (1′ st Nobile). In panchina: Mandrino, Taverna, Arcidiacono, Farrauto, De Simone. All.: Pietro Buttu

Arbitro: Comito di Messina