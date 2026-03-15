Calcio Serie D – Tre punti d’oro in chiave salvezza per la Valenzana: battuto 1-0 il Sestri Levante

Valenza ( Valenzana Mado – Sestri Levante 1-0) – La vittoria sul Sestri Levante è il più classico degli upset ma premia la grande volontà dei ragazzi di Pellegrini che hanno la pazienza di attendere fino quasi all’ultimo per trovare il gol che decide la sfida. Un campo reso pesantissimo dalla pioggia ma che alla fine è stato benedetto per la Valenzana, che ora guarda alla permanenza in categoria con più ottimismo. Il primo acuto è dei ‘corsari’ con un lancio in profondità per Lunghi che controlla bene il pallone e arriva al tiro ma strozza troppo la conclusione sul proprio palo. La risposta della Valenzana arriva al 14′ con un’azione manovrata che parte da Doria, vede la rifinitura intelligente di Palazzolo che appoggia per Montini a rimorchio e la conclusione di quest’ultimo che passa a fil di palo. Alla mezz’ora Doria si guadagna una punizione che batte lui stesso impegnando seriamente Tozaj in una deviazione in angolo, poi tocca a Saidi di testa su calcio d’angolo colpire in pieno Palazzolo a portiere battuto. Nel secondo tempo il Sestri Levante si rende pericoloso con un tiro di Ferretti rasoterra che esce di poco a fil di palo, poi al 17′ ci pensano prima Pastore con un bel colpo di testa, poi Piazza con un tiro-cross che scende improvvisamente a costringere Sattanino a due parate spettacolari quanto impegnative.Proprio quando lo 0-0 sembra essere fissato, arriva la rete di West a stravolgere tutto: punizione cinque metri oltre la metà campo di Saidi, il giovane terzino rossoblu prima salta il suo marcatore con un colpo di testa a sombrero, poi in spaccata supera anche Tozaj e porta in vantaggio i suoi.

Valenzana Mado – Sestri Levante

Gol: st 36′ West

Valenza (4-2-3-1): Sattanino; West, Venneri, Ciletta, Saidi (45’ st Chelli); Palazzolo, Maione; Sammouni, Lusha (26’ st Massaro), Doria (32’ st Ciliberto); Montini. A disp. Losa, Ceccarini, Greco, Borgna, Toniato, Carnovale. All. Pellegrini

Sestri Levante (4-3-3): Tozaj; Piazza, Pane, Tarantola; Attuoni (1′ st Masini), Raggio Garibaldi (41′ st Pio Loco), Salducco, Ferretti, Annaloro (7′ st Pastore); Klimavicius, Lunghi. A disp. Mazzadi, Lamberti, Mallamace, Garzia, Maccioni, Pastore. All. Ruvo

Arbitro: Niccolai di Pistoia