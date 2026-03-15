Canoista finisce in acqua nel pomeriggio: salvato in serata e ricoverato all’ospedale

Ovada (AL) – È stato ritrovato ieri sera nel torrente Stura il canoista di 52 anni disperso nel pomeriggio lontano dal punto dov’era la sua canoa, tra Ovada e Rossiglione. Era caduto in acqua e si è salvato finendo su una roccia. L’hanno tratto in salvo i Vigili del Fuoco, con una squadra del 118 di Azienda Zero, il Soccorso Alpino, i Carabinieri e la Croce Verde Ovadese, col coordinamento della Prefettura. Le operazioni erano scattate intorno alle 19 dopo l’allarme lanciato dall’amico che era con lui. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale di Alessandria ma per fortuna le sue condizioni non destano eccessive preoccupazioni.