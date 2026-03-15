Due colpi tra centro storico e via XX Settembre: la Polizia locale individua l’autore grazie alle telecamere

Genova – Le spaccate nei negozi a Genova con l’uso di tombini come ariete hanno portato all’arresto di un uomo di 56 anni, ritenuto responsabile di due episodi avvenuti nei giorni scorsi tra il centro storico e via XX Settembre. L’uomo è stato fermato dalla polizia locale di Genova al termine di un’attività investigativa avviata dopo i furti. Gli agenti hanno ricostruito i movimenti del sospettato attraverso le telecamere di videosorveglianza comunali. Secondo quanto emerso dalle indagini, uno dei colpi è stato portato a termine, mentre il secondo si è fermato al tentativo. Il 56enne, già sottoposto all’obbligo di firma settimanale, è stato arrestato con le accuse di furto aggravato e tentato furto. Il primo episodio ricostruito dagli investigatori è avvenuto nel centro storico di Genova. L’uomo avrebbe sollevato un tombino dalla carreggiata per utilizzarlo come ariete contro la vetrina di un ristorante. Dopo aver infranto il vetro del locale, sarebbe entrato all’interno portando via alcune bottiglie di vino di pregio. Il secondo tentativo di spaccata a Genova si è verificato in via XX Settembre. Anche in questo caso la vetrina di un negozio è stata colpita con lo stesso metodo, ma l’uomo non è riuscito a rubare nulla.