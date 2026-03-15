Formula Uno – Antonelli vince in Cina, Ferrari sul podio con Hamilton

Shanghai – Dopo la pole da record del sabato, Kimi Antonelli completa a Shanghai un weekend da consegnare subito alla storia della Formula 1. Il 19enne della Mercedes vince la gara del GP di Cina 2026, conquista il primo successo della carriera e riporta l’Italia sul gradino più alto del podio a vent’anni dall’ultima volta: il precedente risaliva infatti al 19 marzo 2006, quando Giancarlo Fisichella trionfò in Malesia con la Renault. Per età, Antonelli diventa anche il secondo pilota più giovane di sempre a vincere un GP, dietro soltanto a Max Verstappen, che nel 2016 vinse in Spagna a 18 anni e 228 giorni. La sua è stata una gara vera, non solo una cavalcata favorita dalla partenza dalla prima casella. Al via Lewis Hamilton era riuscito a bruciarlo, ma Antonelli ha reagito subito riprendendosi la testa della corsa già nel corso del secondo giro. Da lì in poi ha imposto il ritmo, ha gestito le fasi più delicate e ha tenuto sempre sotto controllo il ritorno del compagno di squadra George Russell, che dopo il dominio mostrato in questo avvio di stagione ha dovuto accontentarsi del secondo posto. Il britannico resta così leader del Mondiale, ma a Shanghai la scena se la prende tutta il talento italiano della Mercedes. Alle spalle della doppietta Mercedes, la Ferrari porta a casa un risultato pesante. Hamilton chiude terzo e si prende il suo primo podio da quando veste il rosso di Maranello, resistendo anche al lungo duello interno con Charles Leclerc, quarto al traguardo dopo una seconda parte di gara più complicata per la gestione delle gomme dure. Ne viene fuori una corsa che conferma i segnali di crescita della Rossa, ma che ribadisce anche come, in questo momento, il riferimento resti la Mercedes.

Ordine d’arrivo Gp Cina

Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) +5.515 Lewis Hamilton (Ferrari) +25.267 Charles Leclerc (Ferrari) +28.894 Oliver Bearman (Haas) +57.268 Pierre Gasly (Alpine) +59.647 Liam Lawson (Racing Bulls) +80.588 Isack Hadjar (Red Bull) +87.247 Carlos Sainz (Williams) 1L Franco Colapinto (Alpine) 1L Nico Hulkenberg (Audi) 1L Arvid Lindblad (Racing Bulls) 1L Valtteri Bottas (Cadillac) 1L Esteban Ocon (Haas) 1L Sergio Perez (Cadillac) 1L

Classifica Piloti

George Russell (Mercedes) 51 Kimi Antonelli (Mercedes) 47 Charles Leclerc (Ferrari) 34 Lewis Hamilton (Ferrari) 33 Oliver Bearman (Haas) 17 Lando Norris (McLaren) 15 Pierre Gasly (Alpine) 9 Max Verstappen (Red Bull) 8 Liam Lawson (Racing Bulls) 8 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 4 Isack Hadjar (Red Bull) 4 Oscar Piastri (McLaren) 3 Carlos Sainz (Williams) 2 Gabriel Bortoleto (Audi) 2 Franco Colapinto (Alpine) 1 Esteban Ocon (Haas) 0 Nico Hulkenberg (Audi) 0 Alexander Albon (Williams) 0 Valtteri Bottas (Cadillac) 0 Sergio Perez (Cadillac) 0 Fernando Alonso (Aston Martin) 0 Lance Stroll (Aston Martin) 0

Classifica costruttori