Inseguimento con sparatoria a Milano: ancora in fuga l’uomo

Milano – Ha tentato di investire dei poliziotti e ha speronato un agente in moto. Poi si è dato alla fuga. Ne è nato un inseguimento, al termine del quale l’uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce. Le ricerche però proseguono. È successo tutto nella mattina di ieri, sabato. Verso le 11 la polizia di stato ha ricevuto diverse chiamate da alcuni cittadini: segnalavano una persona armata in strada, in via Enrico Moneta (zona Affori, nord di Milano). Le volanti, una volta sul posto, hanno trovato un uomo a bordo di un’utilitaria bianca. Scesi dall’auto, gli agenti gli hanno ordinato di fermarsi: l’uomo non ha ascoltato e, anzi, ha cercato di investirli. A quel punto, un agente ha sparato alcuni colpi all’altezza delle ruote. È cominciato così l’inseguimento. L’uomo al volante è stato intercettato poco dopo da un’altra pattuglia, sempre nella stessa via: ha continuato a non fermarsi, speronando una moto e provocando così la caduta di un agente (ferito in modo non grave). L’inseguimento è poi proseguito fino in via Amoretti, dove gli agenti hanno sparato di nuovo in direzione delle ruote, senza però riuscire a fermare la corsa dell’auto. La stessa scena si è ripetuta a Baranzate. A Bollate, infine, l’uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce. Al momento proseguono le ricerche e sono in corso accertamenti per capire l’identità della persona in fuga, rimasta ignota. Fortunatamente non ci sono stati feriti.