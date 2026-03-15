Pallacanestro Serie A – L’Olimpia cade a Bologna: decisivo l’allungo nell’ultimo periodo

Bologna ( Virtus Bologna – Olimpia Milano 104-94) – La Virtus Bologna si prende il big-match piegando l’Olimpia Milano per 104-94 con 28 punti di Carsen Edwards e 27 di Derrick Alston Jr. (career-high in Italia). Decisivo il parziale di 8-0 con cui le V Nere approcciano il quarto periodo dopo la rimonta che porta l’Olimpia al -1 al 30′. Per l’Armani, che perde Shavon Shields nel finale, non servono i 21 di Armoni Brooks. Pronti, via ed è la Virtus a imporre il ritmo della gara. Le V Nere spingono molto in transizione e trovano punti facili, senza però riuscire subito a creare un vero gap. Il break arriva nel finale di primo quarto, chiuso sul 30-22 per la Virtus, con Ferrari protagonista grazie ai suoi 7 punti. Nel secondo periodo le triple di Ricci riportano l’Olimpia a contatto, ma l’ingresso di Alston Jr dà nuova energia all’attacco bianconero. Bologna torna a controllare il match e va all’intervallo avanti di nove lunghezze (54-45).Al rientro in campo Milano prova a ricucire lo strappo, ma senza trovare continuità. Merito anche della Virtus, che tiene botta con un Alston protagonista in attacco. Nel finale, però, l’Olimpia – trascinata da Guduric e Brooks – piazza il break che vale il 74-73 Virtus alla fine del terzo quarto.Nel quarto decisivo è Carsen Edwards a prendersi sulle spalle le V Nere. Il numero 3 bianconero segna con continuità dalla media distanza, diventando un vero rebus per la difesa biancorossa. Fondamentale anche l’apporto di Derrick Alston Jr., che nel finale realizza i canestri che permettono a Bologna di restare avanti e conquistare la vittoria.

Virtus Bologna – Olimpia Milano

Parziali: 30-22/24-23/20-28/30-21

Virtus Bologna: Edwards 28, Niang 6, Alston 27, Jallow 4, Diouf 4; Morgan 12, Diarra 10, Smailagic 2, Ferrari 11, Akele. N.e.: Baiocchi, Accorsi. Coach.: Ivanovic.

Milano: Ellis 4, Bolmaro 10, LeDay 8, Shields 8, Nebo 6; Tonut 2, Brooks 21, Mannion 3, Ricci 19, Guduric 13. N.e.: Diop, Youssef. Coach Poeta