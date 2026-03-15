Tentato suicidio a Costigliole D’Asti: salvato dai Carabinieri

Castiglione d’Asti (AT) – Intervento salvavita dei Carabinieri nel pomeriggio di domenica 8 marzo a Costigliole d’Asti, dove un uomo di 51 anni ha tentato di togliersi la vita all’interno del garage della propria abitazione utilizzando i gas di scarico della propria auto. L’allarme è scattato quando alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Canelli è arrivata la telefonata della compagna dell’uomo, che con parole concitate ha segnalato come il 51enne avesse pubblicato sui social l’intenzione di suicidarsi. La donna ha riferito che l’uomo avrebbe utilizzato i gas di scarico della propria autovettura. Immediatamente sono state inviate sul posto una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Canelli e i militari della Stazione di Castagnole Lanze. Giunti all’abitazione, i Carabinieri hanno forzato l’ingresso infrangendo una finestra per raggiungere il garage. All’interno del locale hanno trovato una Mini Cooper con il motore acceso e l’uomo a bordo, ormai privo di sensi. Il terminale di scarico dell’auto era stato collegato all’abitacolo tramite un tubo di gomma con l’intento di saturare l’interno del veicolo con gas tossici. I militari sono intervenuti immediatamente estraendo il 51enne dall’auto e adagiandolo a terra in sicurezza. Mentre una pattuglia provvedeva ad aerare i locali, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno avviato le manovre salvavita di primo soccorso, riuscendo a ripristinare il battito cardiaco e la respirazione dell’uomo. Dopo le manovre di primo soccorso che hanno evitato il soffocamento da monossido di carbonio, i Carabinieri hanno richiesto l’intervento del 118 e dei Vigili del Fuoco. I sanitari, giunti sul posto, hanno stabilizzato l’uomo e lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Asti.