Va a fuoco l’alloggio, muore un uomo di 75 anni

Alice Castello (VC) – Ieri pomeriggio verso le quattro, per cause in corso di accertamento, è andato a fuoco un alloggio sito in Piazza Crosio per cui Franco Dell’Aprovitola, 75 anni, lì residente, non ha avuto scampo ed è morto carbonizzato. I vicini hanno dato l’allarme e sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118 e i Carabinieri. Secondo i primi riscontri a innescare l’incendio potrebbe essere stata una scintilla partita dalla stufa a legna. Dell’Aprovitola abitava lì con la famiglia. La moglie Giovanna Ponzetti al momento dell’incendio non si trovava in casa. Franco lascia i figli Valentina e Simone, agente delle Assicurazioni Generali a Santhià.