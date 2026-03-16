Abbandona 100 latte di vernici e solventi per strada: denunciato

Genova – Aveva abbandonato in strada, accanto ai cassonetti, circa cento latte tra vernici e solventi, con il rischio di disperdere nell’ambiente sostanze altamente inquinanti. Per questo un uomo è stato denunciato dalla Polizia locale. L’episodio è avvenuto Mercoledì scorso in via Adamoli, nel quartiere genovese di Molassana. Gli agenti sono riusciti a risalire al responsabile nel giro di 24 ore e Giovedì, lo hanno infine denunciato. Gli accertamenti hanno permesso di individuare il veicolo utilizzato per il trasporto rifiuti, riconducibile ad una carrozzeria dismessa nel 2016. Sarebbe stato proprio l’uomo a depositare a terra tutti i contenitori, con il concreto rischio di dispersione di sostanze inquinanti. Convocato negli uffici della Polizia locale, è stato denunciato. I rifiuti sono stati successivamente recuperati dall’Amiu per il corretto smaltimento.