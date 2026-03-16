Calcio Serie C – Inter U23 cade 2-1 a Vicenza: veneti promossi in B

Vicenza ( Vicenza – Inter U23 2-1) – La serata che tutto il popolo biancorosso aspettava è arrivata. Con il 2‑1 all’Inter U23, il Vicenza chiude il discorso promozione e torna ufficialmente in Serie B a quattro anni dall’ultima partecipazione. Un traguardo costruito con continuità, qualità e una stagione dominata dall’inizio alla fine. Il Vicenza parte forte, spinto dal pubblico, e al 31’ trova il vantaggio: cross dalla destra, uscita a vuoto di Calligaris e Alessandro Capello è il più lesto a insaccare di testa l’1‑0. Il Menti esplode. La ripresa si apre con lo stesso copione. Al 9’ altro cross dalla destra, altra indecisione del portiere nerazzurro e questa volta è David Stuckler a colpire di testa sul secondo palo per il 2‑0 che sembra chiudere i giochi. L’Inter U23 però non molla e al 21’ accorcia con un cross di Issiaka Kamate che attraversa l’area senza deviazioni e sorprende Gagno. È il 2‑1 che riapre il match, ma la squadra di Gallo non trema, gestisce e porta a casa tre punti che valgono una stagione. Al triplice fischio esplode la festa: squadra, staff e tifosi celebrano una promozione meritata e costruita con continuità e identità.

Vicenza – Inter U23

Gol: pt 31’ Capello ; st: 9’ Stückler , 21’ Kamate .

Vicenza (3-5-2): Gagno; Cuomo (38’ st Cappelletti), Leverbe, Sandon; Caferri, Zonta, Carraro, Pellizzari (33’ st Vitale), Costa (38’ st Tribuzzi); Stückler (18’ st Rauti), Capello (18’ st Alessio). In panchina: Massolo, Basso, Cavion, Golin, Benassai, Vescovi, Talarico, Rada. All. Gallo

Inter U23 23 (3-5-2): Calligaris; Cinquegrano, Prestia, Alexiou (39’ st Agbonifo); Amerighi (35’ st Maye), Kamate, Fiordilino (17’ st Topalovic), Kaczmarski, Cocchi (17’ st Berencruch); La Gumina, Lavelli (17’ st Spinaccè).

In panchina : Melgrati, Raimondi, Zanchetta, Bovo, Re Cecconi, David, Idrissou. All. Vecchi

Arbitro: Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore